Neopazen, a smrtonosen

Ogljikov monoksid ali CO je plin brez barve, vonja ali okusa. Nastane pri nepopolnem izgorevanju goriv, kot so premog, les, oglje, olje, kerozin, propan in zemeljski plin. Ko vdihnemo CO, vstopi v kri in se spoji s hemoglobinom, ki prenaša kisik. S spojitvijo se zmanjša sposobnost hemoglobina za prenašanje kisika po telesu do vitalnih organov, kot so možgani in srce.

Nizke ravni ogljikovega monoksida povzročijo glavobole, plitvo dihanje in slabost. Srednje ravni CO imajo za posledico hude glavobole, omotico, slabost in nezavest. V bivalnih prostorih, kjer se CO nabira počasi, lahko te znake zlahka zamešamo s simptomi prehlada ali zastrupitve s hrano. Pri visokih ravneh ogljikovega monoksida so posledice že zelo resne – duševna zmedenost, bruhanje, nesposobnost nadziranja mišic, izguba zavesti in smrt. Zastrupitev s tem plinom je posebno nevarna za otroke, nosečnice, starejše in ljudi z boleznimi srca in pljuč.