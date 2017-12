Izbrana darila ovijte v papir, ki ga je moč reciklirati, uporabite že uporabljen papir ali pa pustite domišljiji prosto pot in izdelajte svoj, unikatni ovojni papir.

V kateri zabojnik z zavijalnimi folijami?

Okrasne zavijalne folije pa tudi vrečke so lahko narejene iz plastike, papirja in tudi iz plastificiranega papirja. Na otip in pogled pa jih zelo težko ločimo. Tudi odlaganje je posebej določeno za vsako vrsto teh izdelkov: papir v zaboj za papir, plastiko v zaboj za plastiko/embalažo, plastificirani papir in celofan pa v splošni gospodinjski zabojnik.

Ne glede na to, kako zeleni boste pri recikliranju darilnega/ovojnega papirja, se ne smete odločiti za sežiganje. Če boste sežgali plastificirani papir, se lahko sprostijo izjemno nevarni strupeni plini.

Vir: www.zps.si