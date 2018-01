Poskrbite za dovolj spanja Spanec (in počitek na splošno) je izjemno pomemben dejavnik pri ohranjanju aktivnega imunskega sistema, zato bi morali poskrbeti, da spite dovolj – še posebno v hladnih zimskih dneh. Če ste zdelani, preutrujeni in izčrpani, imate precej več možnosti, da se vas loti prehlad, saj vaš organizem preprosto ni dovolj močan za boj z infekcijo. Četudi se vam manj spanja včasih zdi dober način za varčevanje s časom v vašem natrpanem urniku, to na dolgi rok nikakor ni dobra investicija. Nekaj časa bo načrt morda deloval, sčasoma pa vas bodo posledice dohitele. Dovolj spanca je zatorej vsekakor modra izbira – najdite čas zanj, gre namreč za vaše zdravje!

Redno si umivajte roke Kolikokrat na dan si umijete roke? Zagotovo jih umijete po vsakem obisku toaletnih prostorov, vendar ali to storite tudi pred vsakim obrokom, po vsaki vožnji z avtobusom in po vsakem rokovanju? Če verjamete ali ne, večino zimskih infekcij dobimo prav zaradi naših rok. Virusi se jih namreč oprimejo, mi pa jih kasneje prenesemo na obraz ali celo v usta – in prehlad je tu. Roke si s toplo vodo in milom umijte čim bolj pogosto. Če to ni vedno mogoče, si omislite razkužilni gel, s pomočjo katerega lahko v vsaki situaciji pobijete mikrobe na rokah. Gre za nadvse preprost ukrep, ki bo preprečil številne infekcije in vam omogočil bolj zdravo zimo.

Zaužijte dovolj vitaminov in mineralov Vaš imunski sitem predstavlja glavno pregrado, ki vas ščiti pred škodljivimi vplivi mikrobov, a če ni dovolj močan, preprosto ne more opravljati svojega dela. Da bo ostal krepak in učinkovit, morate vsak dan zaužiti zadostno dozo vitaminov in mineralov – v njihovi naravni obliki. Če preprosto ne najdete časa, da bi zaužili dovolj sadja in zelenjave, lahko poskusite s sokovi. Naravni, sveže iztisnjeni sokovi so odličen način, da vaš organizem dobi vse potrebne vitamine in minerale, in to na zdrav, naraven in nadvse okusen način. Naj sveže iztisnjen sok postane del vaše jutranje ali popoldanske rutine – presenečeni boste, koliko boljše se boste počutili in koliko več energije boste naenkrat imeli.

Pijte dovolj tekočine Tega pravila bi se morali držati skozi vse leto, a posebno pomembno je v času zime. Zadostna količina tekočine vam bo pomagala v boju proti infekcijam – voda namreč omogoča pravilno delovanje vaših ledvic in tako poskrbi, da se toksini sproti izločajo iz vašega telesa. In katera tekočina je najboljša izbira? Voda je vedno dobra izbira, seveda pa so tudi nesladkani čaji (ali čaji z le malce medu) ali sveže stisnjeni sadni in zelenjavni sokovi odličen način za hidratacijo vašega telesa in krepitev imunskega sistema. Osem kozarcev vode na dan je dovolj za več zdravja in manj prehladov.