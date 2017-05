Gospodinjski pripomočki so v zadnjih letih doživeli velik razvoj. Danes imajo umivalniki vgrajene LED-zaslone, avtomate za segrevanje mila, pomivalna korita pa so iz raznovrstnih materialov - pozlačena, steklena, jeklena ... Če imate umazane roke in se ne želite dotakniti armature, izberite umivalnik, ki deluje na senzor. Če pa bi radi kopalnico spremenili v fascinanten prostor, poiščite privlačen umivalnik in vodno armaturo, ki izstopata z obliko, barvo ali materialom.

Pomivalna korita za vse namene Večdelna korita v kuhinji so trend, ki nadomešča nekoč enodelne umivalnike. To je tudi posledica razvoja, ki ga ta prostor doživlja v zadnjih desetletjih. Kuhinja, povezana z jedilnico, je postala kraj druženja. Ker gostitelj preživlja vedno več časa z družino ali gosti, je kar največja uporabnost kuhinjskih elementov ključnega pomena. Večdelna korita so uporabna predvsem zato, ker lahko v enem peremo posodo, središčni otok uporabljamo za čiščenje zelenjave, tretjega pa lahko napolnimo s hladno vodo in ledom ter v njem hladimo pijačo (tako nam z vodo ni treba polniti dodatnih posod). Tako urejena kuhinja je preglednejša in bolj estetska.