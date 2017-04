A zakaj bi to počeli z modernimi sintetičnimi čistilnimi sredstvi in kemikalijami, če pa obstaja tudi veliko bolj ekoloških in okolju prijaznih načinov, s katerimi boste dosegli popolnoma enak učinek?

Redno čiščenje s sesalnikom Najlažji ekološki način čiščenja preproge je redno sesanje. Z njim boste odstranili večino umazanije in prahu ter tako preprečili, da bi se med hojo po njej zažrla globlje v vlakna. Priporočljiva je uporaba sesalnika s HEPA-filtrom, ki preprečuje mikroskopsko majhnim prašnim delcem, da bi se vrnili v prostor. Z njim boste zelo zmanjšali potrebo po drugih čistilnih sredstvih.

Če oddaja neprijetne vonjave Madeži hrane, pijače, blata, plesni in druge umazanije lahko povzročijo, da preproga čez čas začne oddajati nič kaj prijetne vonjave. Najbolj "zelena" rešitev za odpravo le-teh je uporaba soda bikarbone. Ta namreč učinkuje tako, da absorbira vonj. Posujte jo po preprogi in pustite delovati čez noč, nato pa preprogo zjutraj posesajte. Če jo želite še odišaviti, sodi bikarboni dodajte eterično olje.

Odstranite madeže politih tekočin Razlite tekočine na preprogah puščajo madeže. Ti so še toliko bolj opazni na preprogah svetlejše barve. Če jih želite odstraniti na okolju prijazen način, zmešajte enako količino vode in kisa, nato pa mešanico nanesite na madež ter pustite, da se dobro vpije. Zatem z gobico ali krpo popivnajte madež. Če gre za trdovraten madež, postopek večkrat ponovite. Obstaja še nekaj okolju prijaznih čistilnih sredstev. Sol je idealna za odstranjevanje blata in politega vina, mineralna voda za odstranjevanje polite kave, koruzni škrob pa za odstranjevanje maščobe.

Globinsko čiščenje za zažrto umazanijo Globinsko čiščenje preproge odstrani umazanijo, globoko zažrto v vlakna, ki jih sesalnik ne more zgrabiti. S parnimi čistilniki boste madeže in umazanijo odstranili na zelo ekološki način − z vodo. Če samo z njo ne boste dosegli želenih učinkov, ji dodajte ekološko čistilno sredstvo.