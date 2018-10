Praznovanje noči čarovnic izhaja iz starega keltskega običaja. Kelti so verjeli, da je 1. november začetek novega leta, da na predvečer tega prehoda pridejo na zemljo vsi duhovi in mrtvi ter da naokoli letajo čarovnice. Kasneje je pri Angležih ob sprejetju krščanstva postal ta dan Hallowe'en, kar je skrajšano iz All Hallows' Eve - večer vseh svetih, danes pa je praznik v angleško govorečem svetu znan kot Halloween.

Praznik smo prevzeli po angleško govorečem svetu V Sloveniji smo noč čarovnic začeli prevzemati v drugi polovici 90. let 20. stoletja, do danes pa se je praznik že dobro uveljavil. V dneh pred nočjo čarovnic potekajo različne delavnice in prireditve, povezane z nočjo čarovnic, ki jo zaznamujejo črna in oranžna barva, buče ter maske in sladkarije, na večer vseh svetih pa številne zabave.

Delavnice in prireditve za otroke V dneh pred nočjo čarovnic otroci na različnih prireditvah in delavnicah izrezujejo buče ali pa že izrezano prinesejo s seboj in potem tekmujejo, čigava je lepša. Na nekaterih delavnicah si lahko poslikajo obraz in izdelujejo čarovniške pripomočke, ponekod izbirajo naj čarovnice, naj bučo ali naj čarovniški trik. Na balkone in okna ali pred vhodna vrata pa 31. oktobra zvečer postavljajo izdolbene buče z izrezanimi očmi in usti, v notranjosti katerih gorijo sveče.