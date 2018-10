Največkrat naredimo napako, ko kamin izbiramo glede na videz, ne da bi upoštevali, kako ga bomo postavili. Pogosto se dogaja, da je umeščen v vizualno neprimerne vogale, da ga zakrivajo velike sedežne garniture ali je usmerjen tako, da ne poudarja tistega, kar je v prostoru pomembno. Zaradi tega je lahko porušen skupni vtis prostora, lepota kamina pa ne pride do pravega izraza.

S pohištvenimi elementi ali brez njih Obliko kamina zaradi njegove vloge v interjerju izberite pazljivo. Enostranski kamini poudarijo steno, na katero so nameščeni. Ob kamin lahko postavimo pohištvene elemente ali televizor, lahko pa je zid tudi »gol«. Če kamin kombiniramo s pohištvom, morajo biti materiali, barve in linije usklajeni. Kadar pa je na steni zgolj kamin, ga lahko imamo kjer koli – v dnevni sobi, jedilnici ali spalnici. To še posebej velja za kamine na bioetanol, ki ne zahtevajo dimnika. Najbolje je, če jih umestimo nasproti sedežne garniture ali jedilne mize.

Bočna lega zahteva odprt prostor Kamini z odprto sprednjo in bočno stranjo zahtevajo nekaj več razmisleka o umestitvi. Bočna lega nujno zahteva odprt prostor v tej smeri. Pogosto se dogaja, da izberemo takšen tip kamina, nato pa njegovo bočno stran usmerimo proti zidu, s čimer porušimo prav tisto, kar ta zahteva – odpiranje prostora v obe smeri. Dovolj je, da ob bok kamina postavimo fotelj ali pa prostor pustimo prazen, da kamin pride do izraza. Takšna oblika kamina lepo poveže dva prostora, denimo jedilnico in dnevno sobo.

Kot povezava dveh ločenih prostorov Enako velja za kamin z dvema bočnima stranema; proste naj bodo vse tri strani, poudarek pa naj bo na sprednjem delu, razen če gre za kotni kamin. Kotna lega zahteva odprt prostor proti poudarjenemu kotu, zato ga ne bi smeli založiti s pohištvom. Kamini z odprtima sprednjo in zadnjo stranjo lahko povezujejo dnevni prostor na eni ter knjižnico ali jedilnico na drugi strani, pri čemer ni nujno, da sta prostora stilno ali funkcionalno usklajena. Če ima tak kamin odprto še bočno stran, pa je njuna povezanost z barvami, materiali ali oblikami obvezna.