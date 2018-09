Pomladite ga Priznajmo si, da je lahko konec poletja vrt videti že precej iztrošen. Zato ga, še preden bomo vkorakali globoko v jesenske mesece, pomladite. Odstranite plevel in odmrle enoletnice, obrežite preveč obrasle rastline in pojemajoče enoletnice, ki so cvetele spomladi, odrežite do polovice. Dodajte jim pol doze tekočega gnojila in jih dobro zalijte, da začnejo znova odganjati. Možno je, da bodo znova zacvetele! Pometite in pomijte teraso ali verando, pokosite travo in dobro očistite vrtno garnituro.

Dodajte nekaj začimb Pa ne tistih pravih začimb, ampak barvnih. Medtem ko pomladni vrt zaznamujejo mehke pastelne in poletnega živahne barve, so barve jeseni tople. Prevladujejo rumeni, oranžni in rjavi odtenki. Preoblecite blazine za vrtne naslonjače v tople jesenske barve, okrasite verando z venci iz vej ter pobarvajte glinene lončke za rastline v toplih barvnih odtenkih.

Spremenite svoj pogled Če ste poletje preživljali v zelenjavnem vrtu ali ob domačem bazenu, prinaša jesen novo perspektivo. Vrt z drevesi jeseni žari s svojimi polnimi listi in globokimi zelenimi odtenki. Zakaj torej sedežne garniture ne bi premaknili tja? Ni na dvorišču nobenega cvetja, razen rastlin na verandi? Razkažite jih! Različni letni časi imajo v vrtu različen namen, zato ga tako tudi uporabljajte in glejte nanj. Jeseni občudujte barvito listje, ki počasi pada z dreves, ali teksturo barvitih okrasnih trav.

Oživite prostor In to dobesedno. Če je vse rastlinje odmrlo, je čas, da obiščete vrtni center in kupite jesenske okrasne cvetlice, kot so na primer krizanteme. Posadite jih na ključna mesta v vrtu, s čimer boste vanj znova vnesli življenje in barve. Nadomestite propadle rastline v zabojčkih in loncih z jesenskim cvetjem, ki vas bo razveseljevalo še pozno v jesen ali celo pozimi.