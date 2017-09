Poskrbite za popolno čistočo Ves postopek priprave ozimnice mora potekati v povsem čistem okolju. Poskrbite, da so kozarci za vlaganje in njihovi pokrovčki primerno očiščeni in sterilizirani, poskrbite za čistočo kuhinje, še preden začnete z delom, med delom pa si redno umivajte roke. Umazano ali nesterilizirano okolje lahko povzroči, da se skrbno pripravljena ozimnica pokvari – kar bi bila resnična škoda, glede na to, da ste v pripravo vložili kar nekaj časa in truda. Čistoča je torej resnično prvo pravilo vsakega pripravljanja ozimnice.

Izberite kvaliteto pred kvantiteto Hrana, ki jo shranite jeseni, naj bi zdržala celo zimo ali še dlje, zato je pomembno, da izberete prave sestavine. Le s prvorazrednimi sestavinami lahko ustvarite prvovrstno ozimnico – uporabo sestavin slabše kvalitete pa boste kmalu obžalovali. Preveč zrela, poškodovana ali nekvalitetna sadje in zelenjava se boste verjetno kaj kmalu pokvarila. Izbira kvalitetnih sestavin in čas, ki ga namenite izbiranju pravih kosov sadja in zelenjave, sta res dobra investicija – sicer se vam lahko hitro zgodi, da bo vaša ozimnica pristala v smetnjaku.

Ne pozabite na začimbe Ob pripravi ozimnice boste najverjetneje želeli ohraniti čim bolj nevtralne okuse, da lahko shranjeno sadje in zelenjavo uporabite v čim več različnih kombinacijah. A nekatere začimbe so zelo pomembne za ohranjanje okusov in arom – nikar ne pozabite na njih, saj bodo le izboljšale kvaliteto ozimnice. Natančno sledite receptom in navodilom za pripravo ozimnice – v njih je navadno zapisano tudi, katere začimbe se podajo h katerim jedem, pa tudi to, katere začimbe so obvezne in katere lahko brez večjih posledic izpustite.

Ne zanašajte se le na svoj spomin Ob pripravi ozimnice seveda natančno veste, kaj ste shranili, kdaj ste shranili in ali ste v ozimnico dodali kakšne posebne sestavine. Čez nekaj mesecev je povsem drugače – vsi kozarci in vrečke so videti enako, vam pa se niti sanja ne, kaj ste shranili kam. Tem tegobam se izognete tako, da dobro označite svojo ozimnico – to je edini način, da boste med zimo brez težav našli vse, kar boste iskali. Na nalepke napišite datum priprave ozimnice in kaj točno se skriva v posameznem kozarcu ali vrečki.

Izberite pravi prostor za shranjevanje Ko je ozimnica pripravljena, je večina dela za vami – a še vedno morate poiskati pravi prostor, kamor jo boste shranili. Večina ozimnice se odlično ohrani v hladnem, suhem in temnem prostoru – klet ali shramba sta odlična izbira. Ozimnica, ki je niste sterilizirali, bi se morala znajti v hladilniku – a tudi v tem primeru verjetno ne bo zdržala več kot nekaj tednov. Če ste ozimnico zamrznili, pazite, da vrat zamrzovalnika ne odpirate prepogosto, saj s tem le težko ohranjate primerno temperaturo.