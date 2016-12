Če sta naš dom ali poslovni prostor slabo izolirana, če imamo zastarel in neučinkovit ogrevalni sistem, ob tem pa še neracionalno ravnamo z energijo, je naš račun za energijo lahko tudi do 70 odstotkov višji. S pravilno izbiro energenta, učinkovitim ogrevalnim sistemom, prilagojenim našim razmeram, in z učinkovitim ravnanjem lahko naš strošek za ogrevanje vsaj prepolovimo.

Ali se investicija splača? Sprememba ogrevalnega sistema pa je povezana z dokaj visokimi stroški, ki pa se zaradi prihranka pri energiji v doglednem času povrnejo. Ali se mi investicija splača, kolikšen bo vložek in koliko lahko s tem privarčujem, so običajna vprašanja, na katera si sami težko odgovorimo. Energija za ogrevanje predstavlja enega največjih stroškov, tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja in ustanove, zato je aplikacija prilagojena za vse navedene porabnike.

Izračun je prvi korak do prihrankov Spletni energetski svetovalec Porabi manj nam je pri izračunu prihrankov lahko v veliko pomoč. Izračuna oceno porabljene energije glede na razmere in prostore, ki jih ogrevamo, količino izpustov ogljikovega dioksida in okvirne stroške za energijo. Ob tem nam ponudi učinkovitejše alternative, dodatne alternativne različice, ki bi nas utegnile zanimati, pa lahko izberemo sami. Svetovalec izračuna tudi okvirni strošek investicije pri menjavi ogrevalnega sistema. Prav tako pa omogoča, da preverimo, za koliko bi se znižali stroški za energijo v primerih zamenjave oken za učinkovitejša ali dodatne izolacije stavbe.

Učinkovitost in stroški različnih energentov Z energetskim svetovalcem Porabi manj hitro preverimo učinkovitost in stroške različnih energentov in ogrevalnih sistemov glede na prostore, ki jih ogrevamo v stanovanjski ali poslovni enoti. Izračuna možne prihranke pri ogrevanju, ki jih dosežemo z učinkovitejšim ravnanjem z energijo, kot je zmanjšanje temperature v prostoru, pri tem pa upošteva geografsko lego in opis enote, število stanovalcev in njihove navade ter ogrevalni sistem. Odločitve o investicijah v posodabljanje ogrevalnega sistema bodo s pomočjo energetskega svetovalca dosti lažje, saj dobimo realnejšo predstavo, kaj lahko dosežemo v smeri učinkovitejšega in cenejšega ogrevanja, še preden se bomo obrnili na različne ponudnike.