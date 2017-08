Kaktusi vrste Escobaria vivipara oziroma Coryphantha vivipara lahko prenesejo temperature ozračja do -25 stopinj Celzija! To pomeni, da lahko prezimijo zunaj na prostem tudi pri nas.

Kaktusi cvetijo v najlepših barvah Nekatere sorte kaktusov rastejo tudi po sto let. Čeprav lahko traja kar nekaj let, da prvič zacvetijo, boste zelo zadovoljni, saj so kaktusovi cvetovi med najlepšimi na svetu. Nekateri cvetovi kaktusov vrste Oroya so videti kot eksotično sadje, tako kot zmajev sadež, znan tudi kot rdeča pitaya, drugi spominjajo na cvetove pasijonk ali marjetic, cvetovi Opuntie bergeriane pa so videti kot hibiskus.

Kam umestiti vrt s kaktusi? Ko ste se odločili, da boste uredili kaktusov vrt, je najpomembnejši temeljit premislek, kam ga boste umestili in katere vrste kaktusov boste izbrali. Izbrati morate namreč takšne sorte, ki so odporne na nižje temperature glede na vašo lokacijo, poleg tega pa jim morate omogočiti tudi čim bolj sončno lokacijo. Če živite na bolj suhem območju, potem lahko kaktusi odlično uspevajo v različnih vrstah tal. Če živite tam, kjer je vlažno skozi vso leto, tla potrebujejo dodatek večjega proda in peska, da omogočite boljšo drenažo vode. Tisti, ki ste nekje vmes, pa preprosto zmešajte tretjino vrtne zemlje, tretjino grobega peska, tretjino komposta - in že imate prst, kamor lahko zasadite izbrane kaktuse.

Kdaj je treba kaktuse zalivati? Koliko je dejansko potrebno zalivati kaktuse, je najbolj odvisno od sezone in vlažnosti ozračja. Vendar pa lahko na splošno rečemo, da jih poleti zalivajte le zvečer ali zjutraj, ko še ni prevročega sonca, in sicer na vsakih osem do petnajst dni. Jeseni in spomladi jih zalivajte redkeje, glede na moč sonca. Pozimi zalivanje ni nujno, zadostovalo bo enkrat mesečno z manjšo količino vode.