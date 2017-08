Kupite nov hladilnik Preden podamo nekaj pametnih nasvetov, kako znižati električno porabo hladilnika, je smotrno povedati nekaj o letni rabi električne energije tega pomembnega aparata. Raba električne energije hladilnikov je odvisna predvsem od modela in starosti aparata. Starejši hladilniki (kombinirane hladilno-zamrzovalne enote) s prostornino 150 litrov porabijo povprečno 600 kilovatnih ur elektrike letno, kar je vse prej kot zanemarljivo. Sodobni hladilniki imajo naprednejšo in varčnejšo tehnologijo ter porabijo okoli 220 kilovatnih ur na leto. Največ lahko torej prihranite, če star in potraten hladilnik zamenjate z novim, energijsko varčnim. Prihranek je za povprečno gospodinjstvo okoli 30 evrov letno!

Čim višji energijski razred Ko kupujete hladilnik, bodite pozorni na energijski razred. Z nakupom hladilnika razreda A+++ lahko še dodatno prihranite. Vsekakor se pri nakupu novega hladilnika cenovno ne splača posegati po modelih, ki so označeni z energijsko oznako, nižjo od A+. Upoštevajte, da boste dober hladilnik lahko imeli tudi deset let ali več, zato se ne splača poseči po bistveno slabšem modelu, da bi prihranili nekaj evrov. Pri nakupu vam je v veliko pomoč energijska nalepka, s katere lahko razberemo letno porabo električne energije naprave.

Kako zmanjšati porabo elektrike? Bistvenega pomena je, da kupite tako velik hladilnik, kot ga potrebujete. Za dve osebi v gospodinjstvu zadostuje od 100-do 150-litrski hladilnik, medtem ko bo štiričlanska družina potrebovala od 200- do 250-litrskega. Upoštevati moramo, da je za hladilnik idealno, da je ravno prav poln. Torej ne prenapolnjen in ne preveč prazen. Živila v hladilniku namreč v svoji masi akumulirajo hlad in tako pomagajo pri vzdrževanju ustrezno nizke temperature. Če je hladilnik prenatrpan, je onemogočeno ustrezno kroženje zraka, ki vzdržuje temperaturo, kar ravno tako ni dobro.

Stran od toplotnih virov Hladilnik naj bo postavljen tako, da je primerno oddaljen od virov toplote, kot so pečica, pomivalni stroj ali radiator. Prav tako naj na hladilnik ne sije sonce. Za zamrzovalnik je najprimernejša namestitev v kleti ali garaži.

Čiščenje hladilnika Pogosto je na zadnji strani hladilnika kondenzator, ki skrbi za oddajo toplote iz hladilnika. Običajno je ta del obrnjen proti steni in nedostopen pri vsakodnevnem čiščenju. Sčasoma se začne na zadnjo cev kondenzatorja nalagati prah, ki zmanjšuje učinkovitost. Ta dodatno povečuje rabo energije. Zato je dobro kondenzator s sesalcem in mokro krpo očistiti vsaj enkrat letno.

Zapirajte vrata in preverite zatesnitev Najpogostejša razloga večje rabe energije in slabega hlajenja sta velikokrat preprosta – odprta vrata in slabo tesnjenje vrat hladilnika. Prvi razlog je popolnoma človeški, vzroka drugega problema pa sta lahko umazano tesnilo ali površina vrat ali pa poškodovano tesnilo – v tem primeru ga je treba nemudoma zamenjati ali očistiti. Čez slabo tesnilo uhaja hladen zrak. Vrata hladilnika je treba čim prej zapreti, ko iz njega vzamemo hrano. Sodobni hladilniki vas na predolgo odprta vrata opozorijo z zvočnim signalom. Pogoste so tudi napake, ko hrano v hladilniku postavimo tako, da se vrata ne dajo pravilno zapreti.

Pravilna razporeditev živil Z dobro in pravilno razporeditvijo živil (meso in ribe bliže izparilniku, mlečni izdelki na sredino, sadje in zelenjava na dno) lahko prihranite mesečno kak evro, saj lahko potem hladilnik nastavite na višjo temperature in prihranite do 10 odstotkov električne energije. Če iz zamrzovalnika vzamete kos mesa (ali drugo živilo), ki bi ga radi odtajali, ga postavite v hladilnik. Zamrznjeno živilo bo hladilo zrak v hladilniku, zaradi česar bo ta deloval ob nižji obremenitvi.