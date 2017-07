Zanimiv interjer Stare hiše imajo pogosto še vedno ohranjene nekdaj priljubljene načine notranjega opremljanja: izrezljan opaž, klopi in skrinje, velik kamin, opečnata tla. Takšne unikatne podrobnosti je dobro ohraniti oziroma jih celo postaviti v središče pozornosti.

Dosledna prenova Nekateri lastniki želijo dom prenoviti tako, da je čim bolj podoben originalni zasnovi. To pa pomeni, da se morajo posvetovati s strokovnjaki in knjigami, saj je vrsta lastnikov pred njimi svoj dom zagotovo spreminjala po številnih lastnih potrebah in željah. Prav vsi pa tudi niso imeli okusa, zato ni potrebno, da obdržite čisto vsako staro stvar, ki jo najdete v hiši.

Obiščite starinarnice Če želite svoj dom začiniti s priokusom starih časov, redno obiskujte starinarnice in bolšje trge. Seveda svojega doma ne boste spremenili v muzej; toda če je star, ga lahko privlačno in funkcionalno opremite tako, da skozi vse prostore potegnete rdečo nit predmetov in kosov pohištva iz določenega obdobja.

Iščite posebne detajle Prav poseben učinek domu podarijo denimo vrata iz starega lesa, ki vam jih lahko naredi tudi dober mojster. Sicer pa poiščite tudi stare vaze, okvirje, fotografije, knjige in slike.