Uživanje v hrani, v družbi svežega zraka in pojočih ptic, je resnično lepa izkušnja, ki bo dala vašemu poletju poseben pečat. In ne, za to nikakor ne potrebujete velikega vrta – kar preverite!

Poiščite popolno lokacijo za svoj obrok Velik vrt seveda nekoliko olajša vse skupaj, a čudovit obrok na prostem si lahko privoščite tudi drugače. Imate morda teraso ali vsaj balkon? Skoraj vsako stanovanje ali hiša ima vsaj eno od naštetega, zato si lahko svoje poletne obroke privoščite kar tam. Nimate ne balkona ne terase? Brez skrbi, še vedno lahko uživate na svežem zraku. Preprosto prestavite mizo pod veliko okno, ga na široko odprite in uživajte v atmosferi – rešitev morda ni popolna, a z malo truda vam bo uspelo pričarati čudovito izkušnjo!

Pripravite vse, kar potrebujete In tega res ni veliko – pravzaprav potrebujete le mizo in nekaj stolov. Kako staro zložljivo mizo in nekaj zložljivih stolov lahko zagotovo najdete v kleti, si izposodite od sosedov ali pa jih po nizki ceni kupite v bližnji trgovini. Če ste pripravljeni na malce več mučenja, pa lahko na prosto prestavite celo mizo iz vaše jedilnice. Mizo prekrijte s snežno belim prtom, ki bo poskrbel za pridih svečanosti, na stole pa namestite ljubke pisane blazine. Četudi so stoli prineseni z vseh vetrov, bodo z enakimi blazinami videti naravnost popolni. A ne le to, mehke blazine bodo poskrbele tudi za to, da bodo stoli nadvse udobni, zato boste po večerji z veseljem še malo posedeli na njih in uživali v kozarcu vina v odlični družbi.

Ustvarite pravo ozračje Obroki na prostem so lahko preprosto družinsko kosilo ali pa popolna romantična večerja – vse je odvisno od vas. Poiščite prave prtičke, posodje, pribor in kozarce ter tako ustvarite tisto pravo ozračje, ki bo polepšalo vaš večer. Če želite, lahko zavrtite tudi nekaj nežne glasbe – to morda ni nujno potrebno, če gre za družinsko večerjo z otroki, če pa se pripravljate na romantično večerjo s svojim najdražjim ali najdražjo, pa bo prijetna romantična glasba prišla prav. Poleg tega pa bo poskrbela tudi, da lahko v miru uživata v zasebnem pogovoru, brez strahu, da bi vaju pri tem poslušali sosedi.

Dodajte še piko na i Tako, vse je pripravljeno, zakaj ne bi zdaj poskrbeli še za tisto piko na i, zaradi katere bo vaša večerja na prostem resnično magična izkušnja? Cvetlice so odlična ideja, a ker večerjate zunaj, ni potrebe po rezanem cvetju, pač pa lahko na mizo ali ob njo postavite kar lončke s svojimi najljubšimi lončnicami. Če niste navdušeni nad cvetjem, lahko uporabite tudi lončke z začimbami in se med večerjo pretvarjate, da ste na jugu Francije. Če gre za romantično večerjo, so primerne tudi sveče. Večerja v soju sveč – to poletje si bosta zagotovo zapomnila, kajne?