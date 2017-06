V preteklosti je bila vrtna razsvetljava urejena po načelu vse ali nič. Vrt je bil bodisi popolnoma razsvetljen bodisi popolnoma v temi. Pri delni razsvetljavi je pomembno, da dreves in grmov ne osvetlimo preveč, ker je zaradi tega drugi del vrta v temi, kar ustvarja negativen učinek. Za svetlobno ravnotežje in ugodno ozračje je najboljša rešitev led-razsvetljava, ki ponuja veliko možnosti postavitve, barve, jakosti in dinamike svetlobe.

Pomešajte toplo in hladno svetlobo

Obstajata dve barvi svetlobe: hladno bela (4200 do 6500 K) in toplo bela (manj kot 3300 K). Halogenske svetilke in navadne sijalke z žarilno nitko oddajajo toplo belo svetlobo, vendar trošijo veliko energije. Varčne in led-sijalke so energijsko dosti bolj učinkovite, na voljo pa so v obeh barvah. Hladna bela svetloba je idealna za osvetlitev rastlin in dreves, topla bela svetloba pa je priporočljiva na terasi in vsepovsod, kjer dlje časa sedite ali se zadržujete.