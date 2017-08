Najprej ocenite velikost prostora. Morda želite v spalnici kavč in fotelje hkrati, toda največkrat to ni mogoče. Idealno je, če imate prostor ob oknu, če pa imate manj prostora, je tudi naslonjač v kotu sobe popolnoma dovolj za vaše potrebe. Če imate resnično majhno spalnico, razmislite o tem, da bi zamenjali eno od nočnih omaric z udobnim sedežem.

Če imate resnično veliko prostora, lahko v glavni spalnici uredite več kot le eno mesto za posedanje. Če otroci zjutraj pridejo v vašo spalnico gledat televizijo, vi pa medtem sedite in preverjate svojo elektronsko pošto, lahko z različnim pohištvom zadostite obema potrebama. Manjši kavč pred televizijo, ob strani pa pisarniški stol in računalniška miza - tako se funkcija spalnice preplete tudi s funkcijo dnevne sobe.

Vsestranski in estetski

Sedeži v spalnici naj odražajo vaš življenjski slog. Kdaj jih je preveč in kdaj premalo - o tem odločate popolnoma sami. Sedeži naj bodo vsestranski in estetski. Ocenite svoje potrebe in prostor ter izberite tisti tip sedeža, ki vam najbolj ustreza in ki vam je najbolj všeč.

Vir: www.freshome.com