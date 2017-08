Pri napi je zagotovo najpomembnejši podatek maksimalni pretok zraka, to je količina zraka, ki ga lahko prečisti v eni uri. Čim močnejši je pretok, hitreje napa posesa in prečisti zrak. Dobra napa naj bi desetkrat do dvajsetkrat zamenjala zrak v prostoru. Pri velikem prostoru (danes je v navadi, da je kuhinja del dnevnega prostora) svetujemo, da izberemo napo s čim večjo zmogljivostjo (do 1000 kubičnih metrov na uro).

Odzračevalne in obtočne nape Nape so lahko odzračevalne (odvod zraka na prosto) ali obtočne (kroženje zraka v prostoru). Prvi način je učinkovitejši: napa srka umazan zrak iz prostora, zrak se na poti prečisti (gre skozi filtre, ki zadržijo maščobne delce) in potuje skozi odvodno cev na prosto. Neposrednega odvoda pa ni mogoče vedno izpeljati, saj je včasih položaj nape tak, da to ni izvedljivo. V takem primeru je treba izbrati obtočni način, pri katerem zrak le zaokroži skozi napo. Izčrpan zrak steče skozi kovinski ali tekstilni filter, ki zadrži maščobne delce, in nato še skozi ogleni filter, ki zadrži vonj, prečiščeni zrak pa se spet vrne v prostor. Nape praviloma delujejo na oba načina, razlika med enim in drugim pa je v tem, da se pri obtočnem delovanju pretok zraka občutno zmanjša.

Glasnost in jakost delovanja Hrup nape je lahko zelo moteč, saj so že najtišje (na primer 54 decibelov) "glasne", pri tistih hrupnejših pa je lahko glasnost tudi 74 decibelov. Hrupnost narašča s hitrostjo pretoka zraka. Obtočne nape so praviloma glasnejše od odzračevalnih. Jakost delovanja nape lahko spreminjamo, običajno imamo na voljo tri stopnje hitrosti. Koristna funkcija je zamik izklopa, ki omogoča, da se napa po določenem času samodejno ustavi. Nape so opremljene tudi z lučjo. Praktično je, da daje prijetno svetlobo in da je dovolj močna, da osvetli celotno kuhalno površino in tako ne potrebujemo dodatne luči. Če je le mogoče, naj bo osvetlitev z varčnimi žarnicami. Pomemben podatek je tudi, ali je menjava žarnice zelo zapleteno opravilo ali ne.