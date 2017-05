Namesto dolgočasne ograje si raje omislite živo mejo

Zaščita pred radovednimi pogledi, prahom in hrupom so glavni razlogi, zaradi katerih okoli hiš in vrtov zasajamo žive meje. Pravilna izbira rastline za živo mejo pa ni odvisna samo od dopadljivosti rastline, ampak bolj od namena, ki ga želimo z živo mejo doseči, in pogojev, v katerih bo živa meja rasla.