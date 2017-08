Menjava starega visokotemperaturnega plinskega kotla z novim kondenzacijskim kotlom in pripadajočo regulacijo na zunanjo temperaturo lahko drastično zniža emisije vašega doma in vam lahko prihrani celo do 385 evrov na leto.

Novi kotli veliko bolj učinkoviti od starih Koliko lahko prihranite letno, je odvisno od starosti in neučinkovitosti starega kotla. Z zamenjavo z novim z možnostjo nastavljanja vklopov in termostatom lahko veliko prihranite. Novi kotli so bolj učinkoviti zaradi več razlogov. Glavni je kondenzacijska tehnologija. V dobro vzdrževanih kotlih zgoreva plin učinkovito, toda vseeno se izgubi nekaj toplote, ki se odvaja s toplimi plini, ki zapuščajo kotel. Kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov izkoriščajo tudi tisti del toplote, ki se pri zgorevanju goriva pretvori v kondenzacijsko toploto vodne pare. Ta del se pri klasičnih kotlih ne izkoristi, temveč se iz dimnika odvaja v okolico.

Kakšen tip kotla potrebujete? Ko je čas za zamenjavo kotla, se morate najprej odločiti, kakšen tip potrebujete. Če ste priklopljeni na mestni zemeljski plin, je plinski kotel najcenejši sistem gretja. Če nimate plinskega gretja, pomislite na možnost priklopa na omrežje zemeljskega plina. Če je omrežje v bližini, je povezava na omrežje sprejemljiv strošek. Plinski kotli so lahko pretočni ali imajo ločen zalogovnik vode. Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v enem stanovanju ali družinski hiši lahko uporabimo en plinski kotel, ki opravlja obe funkciji, na pretočni ali akumulacijski način. Kotel namestimo na steno. Prilagojen mora biti za vgradnjo v kopalnico, kuhinjo, predsobo itd. V družinskih hišah kotel običajno namestimo v pomožne prostore ali klet.