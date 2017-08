Tako smo kupci aparatov pogosto prepuščeni nasvetom prijateljev ali pa eksperimentiranju po "svoji pameti". Po naših izkušnjah je pri pomivalnih strojih najpogostejša težava v tem, da uporabniki napačno ravnajo s posodo, ker se bojijo, da bi jo stroj slabo pomil.

Najpogostejši vzrok za slabo pomito posodo in razbite ali okrušene kozarce ter krožnike je v nepravilnem nalaganju. Običajno je v navodilih slika, iz katere je mogoče dokaj dobro razbrati, kako je priporočljivo nalagati posodo. Beseda "nalaganje" dobro izraža bistvo - posodo na nosilce v košarah le naslanjamo in je ne natikamo. Pomembno je, da vsak kos postavite tako, da se ne more premikati. Nikoli ne obešajte kozarcev na zatiče. Posodo, ki je vbočena ali izbočena, postavite postrani, tako da lahko odteče vsa voda. Predvsem mora biti posoda naložena tako, da jo curki vode obilno dosežejo in ob pomoči pomivalnega sredstva z nje učinkovito odstranijo vse ostanke hrane.

Redno kontrolirajte filter

Redno kontrolirajte filter in reže za prhanje in odstranite morebitne večje ostanke hrane, ki so se nabrali tam. Občasno očistite tudi okvir vrat in notranjost stroja. V stroju ne pomivajte posode z okrasi, ker bodo sčasoma zbledeli. Za strojno pomivanje je neprimerna tudi vsa posoda iz nepološčene keramike, lonci in ponve iz aluminija in bakra, plastična posoda, ki ni odporna na visoko temperaturo, in jedilni ter servirni pribor z lesenimi ali keramičnimi ročaji. Prav tako ni primerno v stroju pomivati večjih nožev, ker bodo zgubili ostrino.

Vsakodnevno pomivanje posode naj poteka po normalnem programu, intenzivnega vključite le, če je v stroju več kuhalne posode, nežnejše programe pa uporabite takrat, ko pomivate predvsem steklovino ali manj umazane krožnike. V stroj redno dodajajte sol in sredstvo za svetlenje!

Vir: www.zps.si