Velike predmete vedno spravite v manjše škatle, ker jih boste lažje prenašali. Najbolje je, da dno oblepite in učvrstite z močnim lepilnim trakom, lahko pa si preskrbite tudi močnejše kartonske škatle, ki jih najdete v supermarketih. Velikih škatel ne napolnite do vrha, saj bodo pretežke za nošenje. Posebno skrbno ravnajte s tistimi, v katerih so težki predmeti. Škatle naj ne bodo pretežke, s čimer boste zavarovali hrbtenico pred poškodbami.

Nikar ne čakajte na zadnji trenutek. Vzemite si nekaj časa in preglejte svojo lastnino. Česar ne potrebujete, prodajte ali podarite dobrodelnim ustanovam. Preverite, kaj morate vzeti s seboj, kateri predmeti potrebujejo še posebno skrbno obravnavo in kaj se lahko med selitvijo polomi. Izračunajte, koliko škatel različnih velikosti boste potrebovali in si jih priskrbite vnaprej. Pripravite si tudi močan lepilni trak, mehurčkasto folijo in plastične vreče. Star časopisni papir uporabite za zapolnitev kotov v škatlah.

Pametno pakiranje

Premislite, kako boste stvari zapakirali. S knjigami je lahko, vendar so težke. Dragocenosti je treba še posebno skrbno zaščititi z mehurčkasto folijo, kar vam bo vzelo nekaj časa, a se zagotovo splača. Verjetno boste morali razstaviti tudi kak kos večjega pohištva.

Začnite pakirati zgodaj. Skoraj gotovo boste potrebovali več časa, kot ste mislili, še zlasti, če bo treba razstavljati omaro in posteljo in ju previdno spraviti po stopnicah do izhoda. S selitvijo začnite pri vrhu hiše (s podstrešjem, če so tam bivalni prostori) in se pomikajte proti kleti. Izselite le po eno sobo naenkrat in vsako škatlo jasno označite z napisom o vsebini in v kateri prostor le-ta sodi. Napišite tudi, če so v njih lomljivi predmeti. Škatle z vsebino iz iste sobe preselite skupaj, saj boste prihranili čas, če jih ne bo treba iskati.

Pri pakiranju uporabite časopisni papir in folijo, pomagate pa si lahko tudi z blazinami in vzglavniki, s katerimi zaščitite predmete, da se ne premikajo, pohištvo pa pred praskami in drugimi poškodbami. Pomembne dokumente shranite posebej in na varnem mestu.

Vir: www.telegraph.co.uk