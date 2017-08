Če zavrtite nekaj let naprej, vaši podočnjaki ne bodo več dokaz strasti, temveč bolj klic na pomoč. Ljubezen je še vedno razveseljujoča, vendar princ na belem konju ni več, kar je bil prej, temveč ovira vašemu spancu. Smrči. Premika in obrača se v postelji, vi pa ne morete spati. Tudi če vas med spanjem želi imeti v objemu, to ni več enako kot prej – težke roke, njegova teža na vaših laseh ... Bog ne daj, da doživi nočno moro. Vi pa hlepite po nekoliko večjem prostoru. Morda bi v takšnem primeru morali razmisliti o ločenih posteljah.

V ZDA na primer četrtina parov spi v ločenih posteljah, večinoma zato, da se bolje naspijo. Težav s smrčanjem to sicer ne reši, vendar pa v kombinaciji z ušesnimi zamaški vseeno zmagate. Ločeni postelji sta lahko izjemno stilni: osredotočite se na funkcionalnost in estetiko ter se prenehajte spraševati, kaj si bo mislila vaša mama, ko vas pride obiskat.

Postelje kraljevske velikosti za prostor, prostor, prostor

Po drugi strani pa si lahko omislite tudi veliko zakonsko posteljo. Če imate majhnega otroka, ki ponoči ali zjutraj rad vdre v vašo spalnico in se vama pridruži v zakonski postelji, med spanjem pa nato brca in se obrača, je morda resnično čas za večjo posteljo. In zakaj vam postelje kraljevske velikosti lahko spremenijo življenje? Skoraj sami ste v njej – tehnično je takšna postelja še vedno le ena postelja, vendar pa je veliko večja in to pomeni prostor, prostor, prostor. Tudi otroci se vama lahko pridružijo.

V sredini postelje je, kot boste opazili, nekakšna nikogaršnja zemlja. In moški, ki je včasih ponoči objemal vas, zdaj objema veliko blazino. Vam to ni všeč? Sezite na nočno omarico po vaš mobilni telefon in pokličite na drugo stran. Ponudite mu, da se dobita na sredini ...

Vir: www.chicagotribune.com