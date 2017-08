Motivi cvetja, ki se kot vzorci pojavljajo na sedežnih garniturah, foteljih, zavesah, senčnikih za luči, talnih in stenskih oblogah, uvrščamo med klasike, ki so vedno moderni. Vendar pa novejši trendi te motive znova postavljajo na vidno mesto, saj s svežino in asociacijami na naravo, ki jih prinašajo v prostor, ustvarjajo vedro ozračje, ki nam polepša bivanje.

Umirjena izbira ali izrazitejši vzorci

Poudarjeni cvetlični motivi, najsi gre za velike dimenzije in barvitost ali umirjenost, so izziv, s katerim se soočijo vsi, ki na novo opremljajo stanovanje ali ga le preurejajo. Čeprav boste trendom sledili že, če boste izbrali umirjene vzorce, veljajo za drznejšo izbiro izrazitejši vzorci, s katerimi v prostoru dosežemo sproščeno vzdušje, pestrost in vedro razpoloženje. Cvetlični motivi so trend in odgovor na recesijo in duševno sivino, ki jo ta prinaša.

Cvetlični motivi so tudi navdih za oblikovanje pohištva. Ovalne linije cvetov so izhodišče za posteljna vzglavja, naslonjače stolov, ličnice, obrobe preprog. Sedežne garniture ali fotelji so lahko oblikovani kot cvet in imajo tako dvojno funkcijo: so hkrati pohištvo in dekorativni element prostora.