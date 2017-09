Ne gre za ljudi s slabimi navadami pospravljanja, ki jim je vseeno, kakšen je njihov dom. Kompulzivno vedenje ali razmišljanje je namreč tisto, ki se ga zavestno ne moremo otresti, proces zdravljenja pa je dolg in zapleten. Kompulzivnega kopičenja ni mogoče odpraviti, če prizadeti enkrat popolnoma preuredijo in pospravijo hišo, saj bodo predmete kmalu začeli spet zbirati.

Ne ločijo se niti od uničenih stvari

Nekateri gredo celo tako daleč, da sta njihova hiša in okolica polna raznih stvari, ki pred njihovimi očmi počasi razpadajo, vendar sploh ne ukrepajo. Razlogov, da takšna motnja ostane neodkrita in nezdravljena, je več. Ljudje lahko zbolijo že kot otroci in kasneje skrivajo svoje simptome, ali ne vedo dovolj o motnji, zaradi česar se je sploh ne zavedajo.

Veliko zdravstvenega osebja ni pravilno seznanjenega s simptomi ali pa nimajo ustrezne izobrazbe, da bi lahko zdravili to motnjo. Zgodnja diagnoza in ustrezno zdravljenje pomagajo, da se prizadeti izognejo trpljenju in omilijo tveganje za razvoj drugih problemov, kot so depresija ali problemi v službi in družini.

