Kuharski mojstri prisegajo na plin Plin omogoča hitro zmanjševanje in zaustavitev dotoka energije, kar je še posebno pomembno pri specializiranih načinih priprave hrane. Električne indukcijske plošče pa se segrejejo hitreje in bolj enakomerno vzdržujejo in razporejajo toploto. Življenje na vasi in nekaterih mestih pogosto ne omogoča povezave s plinovodom, zato večina gospodinjstev še vedno kuha s pomočjo plinskih jeklenk. Zanje moramo imeti prostor, kar je velika izguba prostora predvsem v majhnih kuhinjah. Večina kuharjev svetovnega slovesa se od plina nikakor ne more posloviti, saj plinski gorilniki omogočajo hitro in specifično obdelavo hrane s pridihom vonja po ognju.

Med kuhanjem s plinom nastajajo nevidni dimni plini Vedeti je treba, da med kuhanjem s plinom v kuhinjo, ki je v bistvu bivalni prostor, izhajajo nevidni dimni plini. Glavna produkta izgorevanja sta vodna para in ogljikov dioksid. Največja dopustna vsebnost slednjega v zraku bivalnih prostorov je omejena in je iz zdravstvenih razlogov ne smemo preseči. Ob izgorevanju goriva pri višji temperaturi nastajajo tudi strupeni dušikovi oksidi. Tako tudi nevidni dimni plini iz plinskih gorilnikov vsebujejo majhne količine dušikovih oksidov. Kuhanje s plinom prostor segreva in povečuje notranjo zračno vlago. Iz zdravstveno-higienskih razlogov naj bi med kuhanjem s plinom ves čas delovala odsesovalna napa z odvodom na prosto.

Indukcijske plošče so praktične in varčne Kuhanje na elektriko je dražje, če imamo štedilnik s starimi električnimi ploščami, predvsem zaradi daljšega časa termične obdelave hrane. Pravzaprav je pri klasičnih kuhalnikih in štedilnikih čas kuhanja približno enak, ne glede na to, ali kuhamo na plin, na steklokaramični plošči ali na običajni električni plošči. Indukcijska kuhališča so dobrodošla predvsem zaradi kratkega časa, ki ga potrebujejo, da se segrejejo na visoko temperaturo in da se povsem ohladijo. To pomeni precej manjšo nevarnost opeklin kot pri drugih kuhalnikih, kjer ostane kuhalna površina še dolgo vroča in nevarna. Indukcijske plošče s funkcijo »boost« omogočajo še hitrejše kuhanje.