Ker so topli dnevi že tukaj, razmislite, kakšno senčilo je za vaš dom najprimernejše. Zunanja senčila ščitijo pred radovednimi pogledi in nudijo senco, preprečujejo nadležno bleščanje, pregrevanje prostorov in varujejo pred škodljivim ultravijoličnim sevanjem.

Zunanje žaluzije učinkovito varujejo pred vročino Zunanje žaluzije so najbolj učinkovita zaščita okna pred vročino, poleg tega pa prostoru ne odvzamete svetlobe. Omogočajo kroženje zraka ob steklu in njegovo hlajenje, kar pripomore k nižji temperaturi v notranjosti. Lamele so široke 50, 65, 75 in 80 milimetrov, upravljamo pa jih lahko ročno ali z elektrificiranim pogonom in daljinskim upravljalnikom. Najpomembnejša je dobra montaža žaluzij, da lamele v močnejšem vetru ne šklepetajo.

Rolete za večji občutek varnosti Za rolete se odločimo takrat, ko potrebujemo večji občutek varnosti, in takrat, ko želimo doseči popolno temo ter večjo izolacijo - tako pozimi kot poleti. Zunanje žaluzije so boljša zaščita pred vročino kot rolete, so pa zato slednje boljša dodatna zaščita okna pred mrazom. Roleta zatesni zrak ob oknu in prepreči njegovo kroženje. Poleti zato začne toplota prodirati v prostor, pozimi pa tako ustvarimo dodatno toplotno zaščito, žal pa izgubimo svetlobo. Žaluzija okno osenči, hkrati pa se zrak še vedno ventilira. Žaluzije so težje za vzdrževanje, medtem ko roleta praktično ne potrebuje čiščenja.

Aluminij odbija močne sončne žarke Roletne lamele so lahko iz različnih materialov, kot so les, aluminij, jeklo ali umetne mase. Notranjost lamel iz PVC-ja je predeljena s pregradnimi stenami, zato so lamele trdnejše in odpornejše proti zunanjim vplivom. Še odpornejše so rolete z lamelami iz aluminija, ki sicer sodi med lahke kovine, a ga odlikuje izjemna trdnost. Ker so zvočno izolirane, precej znižujejo raven hrupa, ki prihaja v bivalne prostore (proizvajalci zagotavljajo, da tudi do deset decibelov). Aluminij učinkovito odbija močne sončne žarke, zato bivalni prostori ostanejo hladni in zasenčeni, pohištvo in talne obloge pa so zavarovani pred bledenjem.

Tende predvsem za večje površine Za senčenje oken je primerna rešitev tudi tenda, s katero sicer pogosteje senčimo večje površine, kot so balkoni in terase. Osnova je aluminijasto ogrodje, na katero je napeto impregnirano, PVC- ali screen platno. Tende so na voljo v različnih oblikah in različnih izmerah. Z njimi lahko znižamo temperaturo v prostoru in tako prihranimo pri porabi energije za delovanje klimatske naprave, popestrimo videz objekta, poleg tega omogočajo zasebnost tam, kjer si ne želimo radovednih pogledov. Upravljamo jih lahko ročno, s pogonsko palico ali elektromotorjem.