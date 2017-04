Zaporedno sajenje Če želite podaljšati dobo rasti zelenjave in bolje izkoristiti prostor na vrtnih gredicah, na istem mestu posadite en pridelek za drugim. Ko ste pobrali spomladansko špinačo in solato, gredico prekopljite in na istem mestu zasadite paprike in bučke, ki začnejo rasti zgodaj poleti, pridelek pa lahko poberete v septembru. Septembra lahko na isti gredici, potem ko ste pobrali paprike in bučke, posadite celo tretji niz rastlin, recimo špinačo in repo, ki bodo obrodile konec jeseni, ravno pred prvimi snežnimi padavinami.

Zelenjava v posodah Medtem ko je sajenje zelenjave v posode priljubljen način pridelovanja hrane v urbanih okoljih in na terasah brez vrta, lahko užitne rastline v posodah postavite tudi na prazna mesta zelenjavnega vrta. Vrtno potko lahko obrobite z nizom manjših lončkov z zelišči, lonce s fižolom in drugo zelenjavo pa postavite v neizkoriščene kotičke vrta. Če želite še malo več prostora, na sredino vrta (ali na obrobje ob vrtno ograjo) namestite vrtne rešetke in palice, na katere obesite viseče košare s čebulo, listnato solato in paradižnikom.

Istočasno gojenje dveh ali več sort na istem zemljišču Učinkovita tehnika sajenja dveh ali več različnih sort na isti gredici, ki se najpogosteje uporablja za majhne vrtove, kjer primanjkuje prostora, je odlična rešitev tudi za večje zelenjavne vrtove. Na isto gredico posadite dve vrsti zelenjave: eno hitro rastočo sorto in eno počasi rastočo vrsto, na primer hitro dozorevajoče redkvice in zeleno čebulo ter počasi rastoč brokoli. Redkvice in čebula bodo že lahko obrodile posevke, medtem ko bo brokoli šele dobro začel rasti.