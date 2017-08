Predmeti vaših staršev ali starih staršev, ki so jih mnoga leta uporabljali v svojih hišah ali stanovanjih, so odlična nostalgična dekoracija tudi za vaš dom. Če ste pred kratkim izgubili svoje ljube, lahko njihovega duha ohranite tako, da na vidno mesto razstavite njihove predmete.

Ohranjeni dekorativni predmeti

Običajno so (bili) domovi naših prednikov napolnjeni s stvarmi in okrasnimi elementi, ki so se skozi leta vztrajno nabirali po hiši. Za večino naših staršev, ki so v mladosti trpeli pomanjkanje, metanje odvečnih predmetov stran ni prišlo v poštev, saj so mislili, da bo vse še enkrat prišlo prav.

In imeli so prav! Zakaj bi njihove predmete vrgli proč, če pa jih lahko ponovno uporabite tudi vi kot dekoracijo. Elegantne, nenavadne, ekscentrične in druge predmete, ki so nekaj posebnega in dokaj dobro ohranjeni, razstavite na police ali jih postavite zraven modernih elementov notranje opreme, da bodo tudi prihodnje generacije lahko občutile svojo preteklost.