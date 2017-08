Pravzaprav je umazanija povsod okoli nas; ne samo doma, ampak tudi zunaj. Umazanija je pač del narave. Že prst ni čista, pa po njej vsak dan hodimo ter v njej celo gojimo svojo hrano. Za povrh so znanstveniki ugotovili, da so ljudje, ki so več v stiku, s prstjo srečnejši in imajo močnejši imunski sistem. Razlog naj bi bile prav posebne bakterije po imenu mycobacterium vaccae. Če jih po nesreči užijemo ali vdihnemo, naj bi tudi zmanjšale občutek strahu in povečale zmožnost učenja.

Boljši imunski sistem Potem je tu še vseprisoten prah. Brišemo ga lahko vsak dan, pa bo še vedno del našega življenja. Še posebno, ker so v vsakem domovanju površine, ki jih težko dosežete, zato na njih brez težav pristane prah. Toda strokovnjaki že nekaj časa ugotavljajo, da izpostavljenost določenemu številu mikrobov od mladih let naprej omogoči otrokom razviti veliko močnejši in bolj učinkovit imunski sistem. Če namreč imunske celice že zgodaj spoznajo veliko različnih bakterij, ki za organizem sploh niso nevarne, kasneje med množico okoljskih vplivov na naše telo veliko lažje prepoznajo tisto pravo nevarnost.