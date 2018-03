Trije bistveni elementi

Pomlad nas spominja na žive barve, zračnost in svetlost, zato morajo ti trije elementi obvezno postati del pomladne ureditve prostora. Osvetlitev lahko izboljšate, če zamenjate dolge in težke zavese, ki zaradi svoje temnejše barve ali gostote tkanja ne prepuščajo dovolj sončne svetlobe v prostor. Obesite čim bolj lahne in svetle zavese, ki se enostavno pomaknejo proti robu okna in tako omogočijo kar najboljši dostop sončnih žarkov.

Večjo zračnost lahko dosežete, če umaknete pohištvo in predmete, ki jih pravzaprav sploh ne potrebujete. Minimalističen interjer s čim manjšim številom pohištva in predmetov je pravzaprav najbolj idealen način notranjega opremljanja za večjo zračnost. Poleg tega pa bo tako bolj prišlo do izraza pohištvo v prostoru.